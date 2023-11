Immobilienbewertung, aber richtig - Experte verrät, warum man nicht auf Online-Bewertungen setzen sollte (FOTO)

Walldorf (ots) - Wollen Immobilienbesitzer den Wert ihres Objektes erfahren,

tippen sie ein paar Daten in ein Online-Bewertungstool ein und voilà - innerhalb

von Sekunden haben sie einen geschätzten Preis. Bequem, schnell und scheinbar

präzise. Diese Tools können jedoch auch gefährlich irreführend sein, indem sie

wichtige Aspekte des Immobilienmarktes und der Objektbeschaffenheit nicht

beachten.



"Es ist, als ob man einen Arzt über das Internet nach einer Diagnose fragt,

basierend auf ein paar Symptomen, die man eingegeben hat", warnt André Heid,

qualifizierter Sachverständiger für Immobilien. "Das Ergebnis mag in einigen

Fällen stimmen, aber in vielen anderen könnte es weit daneben liegen, mit

möglicherweise schwerwiegenden Folgen." Nachfolgend erläutert Heid, was eine

professionelle Immobilienbewertung ausmacht und warum Online-Bewertungen oft in

die Irre führen.