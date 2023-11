Product Lifecycle Management Aras Innovator im Einsatz beim Wasserstoffspezialisten H-TEC SYSTEMS / Daten ganzheitlich im Kampf gegen Treibhausgasemissionen nutzen

München (ots) - H-TEC SYSTEMS, technologischer Vorreiter für die wirtschaftliche

und zuverlässige Produktion von grünem Wasserstoff, setzt bei der Einführung

eines Product Lifecycle Managements (PLM) auf den Aras Innovator. Dank der

offenen Systemarchitektur und bestehender Best-Practice-Module unterstützt die

SaaS-basierte Aras-Lösung die Entwicklungs- und Produktionsprojekte der H-TEC

SYSTEMS, die zur MAN Energy Solutions SE gehört.



"Als Hersteller von PEM-Elektrolyseanlagen und Elektrolysestacks für grünen

Wasserstoff ist H-TEC SYSTEMS führend in einer Schlüsseltechnologie der Zukunft.

In diesem innovativen und dynamischen Umfeld ist der Aras Innovator die ideale

Lösung für künftige Herausforderungen und Wachstumspläne", sagt Jens

Rollenmüller, Geschäftsführer von Aras Deutschland. Für eine schnelle und

reibungslose Implementierung der PLM-Lösung greifen die Projektpartner auf

bewährte Best-Practice-Module des Aras Innovator zurück. "Dank der

Systembausteine kann die Software mit bestehenden Lösungen an die jeweiligen

Kundenanforderungen angepasst werden - und das alles in einer Cloud-nativen

Umgebung", so Rollenmüller.