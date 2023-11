The TMRW Foundation schließt strategische Partnerschaft mit SuperGears Games / The TMRW Foundation CEO und Gründer Cevat Yerli wird in den Vorstand des Spielestudios berufen

Berlin (ots) -



- Mit dem Investment von The TMRW Foundation steigt die Spannung auf das mit

Debüt von SuperGears Games, das Franchise "Racing Kingdom" und das kommende

Spieleportfolio.

- Mit Cevat Yerli im Vorstand des Studios wird die über 20-jährige Erfahrung der

SuperGears-Gründer Yasin und Yakup Demirden im Bereich PC- und Mobile-Gaming

mit der Expertise eines Industriekenners ergänzt.

- Das mit Spannung erwartete mobile Multiplayer-Rennspiel "Racing Kingdom" soll

im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen und eine neue Reihe von Titeln

einleiten.



Das europäische Technologieunternehmen The TMRW Foundation gibt seine

Beteiligung an SuperGears Games bekannt. Der CEO und Gründer von The TMRW

Foundation, Cevat Yerli, wird Teil des Vorstands von SuperGears und verstärkt

die Führung des Studios. Yerli arbeitet eng mit den Gründern Yasin und Yakup

Demirden zusammen, um das Wachstum des Studios zu beschleunigen und die Vision

des innovativen Unternehmens umzusetzern. SuperGears Games wird bereits mit 10

Millionen Dollar bewertet, was auf das erkannte Potenzial in der Spieleindustrie

hinweist.