Woodinville, Wash. und Spreetal, Deutschland (ots/PRNewswire) - Für den Betrieb

seiner Anlage zur Monosilan-Herstellung im Spreetal will Group14 in den

kommenden zwölf Monaten 65 neue technische und administrative Stellen besetzen.



Group14 Technologies

&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3525013-1%26h%3D1

119659307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgroup14.technology%252F%26a%3DGroup14%2BTech

nologies&a=Group14+Technologies) , der weltweit führende Hersteller und Anbieter

hochentwickelter Siliziumbatterietechnologie, gab heute den Beginn von Phase I

seiner Expansion nach Europa bekannt. Den Auftakt bildeten die Vorbereitungen

zur Wiederinbetriebnahme seines neu erworbenen Monosilan-Werks im Spreetal. Die

seit 2016 stillgelegte Anlage wird ein wichtiges Vorprodukt für Energiespeicher

wie Siliziumbatterien und Solarzellen produzieren.





Deutschland gilt seit Langem als treibende Kraft in der europäischen Fertigungsindustrie und wird Japan voraussichtlich noch in diesem Jahr als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ablösen. Als einer der wichtigsten Automobilstandorte der Welt und mit seiner langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich Technik und Ingenieurswesen setzt Deutschland inzwischen verstärkt auf lokale Liefer- und Produktionsmöglichkeiten, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern, wirtschaftlich neue Impulse zu setzen und übergreifende Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Damit ist Deutschland ein idealer Standort für Group14, um seine Expansionsstrategie in unmittelbarer Nähe zu Partnern und Investoren wie Porsche AG und BASF voranzutreiben. Die Technologie von Group14 ist in der Unterhaltungselektronik bereits fest etabliert und soll im kommenden Jahr auch in Batterien für E-Fahrzeuge auf den Markt kommen. Damit steht das Unternehmen bei der Herstellung von Siliziumbatteriematerialien schon heute an der Spitze des Weltmarkts. Angesichts der steigenden Nachfrage nach E-Fahrzeugen hat Group14 seine Fertigungskapazitäten erfolgreich ausgebaut. Seine einzigartige modulare Produktionsstrategie will das Unternehmen nun weiter vorantreiben. So werden auch in Nordamerika sowie in Asien im Rahmen eines Joint Ventures mit SK gerade neue Werke errichtet. Die entschlossene Haltung der Bundesregierung, weiter in erneuerbare Energien zu investieren, trug ebenfalls zur Entscheidung für Deutschland als Standort bei.