- Marktvolumen für Produkte und Dienstleistungen zur Förderung der Langlebigkeit

liegt global heute schon bei rund 30 Milliarden US-Dollar

- Jährliches Wachstum um fünf Prozent bis 2033 prognostiziert

- Verbraucher und Verbraucherinnen sind bereit, für innovative

Gesundheitsleistungen auch privat zusätzliche Aufwendungen zu tätigen



Im Gesundheitsbereich kann ein neuer Markt mit Innovationen definiert werden,

die nicht gezielt Erkrankungen heilen, sondern die gesunde Lebenserwartung

insgesamt verlängern sollen. Grenzt man dieses spezifsche Longevity-Segment (zu

Deutsch Langlebigkeit) von den etablierten Gesundheitmärkten ab, liegt das

Marktvolumen bereits heute global bei rund 30 Milliarden US-Dollar. Würde man

auch den traditionellen regulierten Gesuneitsmarkt und den Selbstzahlermarkt

dazu zählen, ergäbe sich ein weltweites Volumen von rund 17,5 Billionen

US-Dollar, Tendenz steigend: In der neuen Ausgabe der Studienreihe "Future of

Health" von Roland Berger wird ein jährliches Wachstum von rund fünf Prozent bis

2033 prognostiziert. Um die Haltung der Verbraucher zu diesen Angeboten zu

analysieren, wurden mehr als 2.300 Personen aus 17 Ländern befragt, darunter

auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.





"Hinter dem Begriff Longevity verbirgt sich ein Umdenken in der Medizin - wegvon der reaktiven Behandlung hin zu einem präventiven Ansatz, um dieLebensqualität des Einzelnen zu verbessern. In der Vergangenheit stand zumeistdie kurative Behandlung von lebenseinschränkenden Krankheiten im Vordergrund.Doch heute gewinnen Maßnahmen und innovative Behandlungsmethoden, die unsereLebensdauer verlängern, an Bedeutung", sagt Oliver Rong, Partner bei RolandBerger.Vertrauen in klassische Ansätze am höchstenDie Ergebnisse der "Future of Health" Studie zeigen jedoch, dass sich dasVertrauen in diese neuen Behandlungsmethoden wie Zell- und Gentherapien nochentwickeln muss: 74 Prozent der Befragten gaben an, dass sie präventiveMaßnahmen wie regelmäßige Bewegung Medikamenten zur Gewichtsreduktion vorziehen.Als entscheidende Faktoren für ein längeres Leben nennen die Umfrageteilnehmernicht pharmazeutische Präparate, sondern zuerst eine gesunde Ernährung (59Prozent), nicht zu rauchen (52 Prozent) und keinen Alkohol zu trinken (41Prozent). "In den letzten Jahren sind mit Fitness-Trackern oder Smart Watchesviele Neuerungen in Kombination mit digitalen Services auf den Markt gekommen.Sie wurden schnell von den Konsumenten angenommen, auch weil sich viele vonihnen versprechen regelmäßige Aktivitäten zu erhöhen und damit ihre Gesundheitzu verbessern. Im Gegensatz zu diesen niedrigschwelligen Angeboten, müssen neue