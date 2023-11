HAMBURG (dpa-AFX) - Die Optikkonzern Fielmann hat im dritten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken organischen Wachstum in seinen Bestandsmärkten, wie Fielmann am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Rezession und eine maue Konsumstimmung spielten Fielmann dabei in die Karten, begründete die Geschäftsführung die Entwicklung im Quartal. Übernahmen und Kosteneinsparungen gaben der Kette einen zusätzlichen Schub.

Am Finanzmarkt kam der Quartalsbericht gut an. Die im SDax notierte Aktie gewann am Vormittag mehr als sieben Prozent und gehörte damit zu den größten Gewinnern des Index. Im laufenden Jahr kommt das Papier bislang auf ein Plus von gut 15 Prozent. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach von einem guten dritten Quartal, welches im Rahmen seiner Erwartungen gelegen hätte. Die bestätigte Prognose nannte er weiter konservativ. Er liege mit seiner Ergebnisschätzung über der des Unternehmens.