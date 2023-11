JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Investoren in Nordamerika hätten gezeigt, dass die meisten von ihnen für den Bergbau- und Stahlsektor überwiegend vorsichtig blieben, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Etwas Optimismus herrsche insbesondere für die langfristigen Aussichten von Basismetallen. Bei europäischen Stahltiteln dominiere angesichts der anhaltenden Nachfragerisiken eine abwartende Haltung, und bei ArcelorMittal belasteten zudem weiterhin Spekulationen über größere Zukäufe./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 21,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Patrick Jones

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m