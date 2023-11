JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Es sei schwierig einzuschätzen, wie konservativ der erstmalige Ausblick des Sportartikelherstellers auf das kommende Jahr sei, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die positiven Geschäftstrends untermauerten aber das Vertrauen in die weiteren Geschäftsaussichten. Zudem seien die endgültigen Quartalszahlen stark ausgefallen./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 21:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 173,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Olivia Townsend

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m