Maserati enthüllt den Supersportwagen MC20 Notte / Erste limitierte MC20 Edition ist der Rennstrecke und der Nacht gewidmet (FOTO)

Modena (ots) - Maserati präsentiert den MC20 Notte (Kraftstoffverbrauch

kombiniert: 11,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 261 g/km), die erste

limitierte Edition auf Basis des Supersportwagens, der mit der Maserati

Motorsport-DNA für höchste Straßen-Performance entwickelt wurde. Die MC20 Notte

Edition verkörpert den Geist der Marke, der vorherrscht, seit Maserati zum

ersten Mal an einem Autorennen teilnahm. Das Video zum MC20 Notte mit David

Beckham und GT1-Weltmeister Andrea Bertolini finden sie HIER

(https://www.media.maserati.com/en-ww/gallery/videos) .



Der MC20 markierte die Rückkehr der Marke zu ihren Supersportwagen-Wurzeln und

vereint Sportlichkeit sowie Luxus. Die Notte Edition betont nun die Rennseele

noch stärker. Sie ist auf 50 Exemplare weltweit limitiert. Ihr Design ist von

der mystischen und intensiven Kraft der Dunkelheit inspiriert und unterstreicht

ästhetisch die außergewöhnliche Leistung des Nettuno V6-Motors.





Das Team von Maserati Fuoriserie - dem Individualisierungsprogramm der Marke -ließ sich von der faszinierenden Welt des Rennsports leiten. Es arbeitete dabeimit Andrea Bertolini zusammen, dem Maserati Cheftestfahrer und ehemaligenGT1-Weltmeister. Das Exterieur des MC20 Notte verwandelt sich von einemglänzenden Schwarzton in den matten Farbton Nero Essenza. Dank der Details (etwaDreizack, Seitenlogos und Maserati Schriftzug) in matten Goldtönen - eineAnspielung auf Bertolinis zahlreiche Erfolge - scheint der Wagen im Dunkeln zuglimmen und lässt damit die glorreichen Motorsport-Erinnerungen der Marke wiederaufleben.Die 20-Zoll-Birdcage-Räder in Mattschwarz weisen Akzente in matterWeißgold-Optik auf, während die Bremssättel wiederum schwarz sind. Im Innenraumverfügt der MC20 Notte über 6-Wege-Alcantara-Sportsitze in Schwarz/Grau mitgelben Nähten. Auf den Kopfstützen prangt der Dreizack, und dasAlcantara-Sportlenkrad ist mit Carbon-Einsätzen versehen. Zwischen den beidenSitzen ist eine exklusive Metallplakette angebracht, mit der die MC20 NotteEdition durch die markante Signatur "UNA DI 50" (einer von 50) gefeiert wird."Fuoriserie bedeutet auf Italienisch 'maßgefertigt'. UnserIndividualisierungsprogramm ist darauf ausgelegt, einzigartige rollendeSkulpturen für unsere Kunden zu erschaffen. Der MC20 Notte zelebriert denNervenkitzel eines Rennens und den Reiz der Nacht. So verbindet erHöchstleistung und italienische Eleganz mit einem Hauch des Mysteriums dernächtlichen Welt. Dies ist die erste limitierte Fuoriserie Edition des MC20. Sieist Sammlern von Supersportwagen und Rennstrecken-Enthusiasten gewidmet", sagtKlaus Busse, Maserati Head of Design.Um die Einführung des Maserati MC20 Notte zu feiern, sind der Markenbotschafterund leidenschaftliche MC20 Enthusiast David Beckham sowie Andrea Bertolini dieStars eines fesselnden Kurzfilms. Darin verwandelt sich Beckhams schillernderMC20 in einen Boliden, der nachts durch die Stadt auf die Rennstrecke sprintet.Nach einer Preview exklusiv für Maserati Tridente Mitglieder ist der MC20 Notteweltweit erhältlich. Seine künftigen Besitzer sind eingeladen, den Nervenkitzeleines Maserati Fahrerlebnisses auf der Rennstrecke zu erleben und das Gefühl desneuen, hochexklusiven Modells intensiv zu genießen.Weitere Informationen zur Marke und zu den Modellen finden Sie aufhttp://www.media.maserati.com/ und http://www.maserati.de/ im Internet.