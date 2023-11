Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Medizinisches Fachpublikum aus der ganzen Welt und allenBereichen der Gesundheitswirtschaft kommt von Montag bis Donnerstag (13. - 16.November) wieder in Düsseldorf zusammen. Dann geht mit einer Top-Beteiligung vonmehr als 5.300 Unternehmen aus fast 70 Nationen die international führendeMedizinmesse MEDICA 2023 (https://www.medica.de) an den Start. An der parallelstattfindenden COMPAMED 2023 (https://www.compamed.de) , der internationalenLeitmesse für den Zulieferbereich der Medizintechnik-Industrie, beteiligen sichrund 730 Unternehmen aus 39 Staaten. "Mit diesen Zahlen liegen wir im Plusgegenüber dem Vorjahr. Was uns besonders freut: Unter den Beteiligungen sinderneut viele hundert Start-ups. Allein unser zentraler Treffpunkt für dieinnovative Gründerszene, der MEDICA START-UP PARK (https://www.medica.de/msup1), zählt in diesem Jahr fast 50 Start-ups - so viele wie noch nie", zeigt sichChristian Grosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf,erfreut über das starke länderübergreifende Interesse an beiden Veranstaltungenangesichts eines insgesamt anspruchsvollen Marktumfeldes (u. a. steigende Preisefür viele Güter, Energie, Rohstoffe , Dienstleistungen sowie eingeschränktestaatliche Budgets für Gesundheitsversorgung).Die stärksten Flächenbuchungen kommen nach Deutschland unter anderem aus China,Italien, der Türkei, Südkorea, den USA und weiteren europäischen Nationen wieFrankreich, Spanien, Großbritannien und Polen. Bei der COMPAMED liegen nachDeutschland die USA, Italien und die Schweiz weit vorn.In den Hallen wird ein umfassendes Angebot medizinischer Produkte, Geräte undInstrumente für den ambulanten und klinischen Behandlungsablauf präsentiertunter Einbezug aller Phasen ihrer Entwicklung, Produktion und Vermarktung. DieSchwerpunkte der MEDICA werden diesbezüglich durch ihre fünf Erlebnisweltengesetzt. Sie umfassen die enorme Bandbreite von mehr als 10.000Unternehmensneuheiten zu: Labortechnik und Diagnostika, Medizintechnik undElektromedizin, Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Physiotherapie undOrthopädietechnik sowie IT-Systeme und IT-Lösungen.Spannendes Programm mit VIPs und zahlreichen HighlightsZu den Highlights einer jeden MEDICA zählen neben den vielen Neuheitentraditionell auch das inhaltlich vielfältige Rahmenprogramm mit den Besuchen undAuftritten von Prominenz. Für besondere Aufmerksamkeit werden in der kommendenWoche beispielsweise sorgen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (perVideoschaltung) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bei derAuftaktveranstaltung zum begleitenden 46. Deutschen Krankenhaustag