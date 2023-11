BERLIN (dpa-AFX) - Jede dritte Heizung in Deutschland ist nach einer Untersuchung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) älter als 20 Jahre. Mehr als ein Fünftel ist demnach sogar älter als 25 Jahre. Veränderungen auf dem Heizungsmarkt geschähen wegen der langen Austauschzyklen von Heizungen nur langsam, sagte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Studie "Wie heizt Deutschland?". Dennoch zeige der Trend grundsätzlich: "Gas, Öl geht zurück, Wärmepumpe, Fernwärme steigt an."

Alte und damit ineffiziente Heizungen seien ein großes Problem für den Treibhausgas-Ausstoß des Gebäudesektors, so der BDEW. Auf den Gebäudebereich gehen etwa 30 Prozent der deutschen CO2-Emissionen zurück. Im Schnitt seien Heizungsanlagen hierzulande 13,9 Jahre alt und damit rund drei Jahre jünger als noch 2019. Große Unterschiede gebe es zwischen den verschiedenen Technologien: Ölheizungen sind laut BDEW im Schnitt 17,7 Jahre alt, Gaszentralheizungen 12,4 und die übrigen Heizungssysteme zusammengenommen 12,6 Jahre.