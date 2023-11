Unterföhring, 09. November 2023 - Ab sofort ist das kostenlose Treueprogramm Sky Extra für alle Sky Kunden mit Zugangsdaten für den sky.de Kundenbereich verfügbar. Somit sind jetzt auch Kundengruppen aus Vertriebskooperationen mit Telekom, Vodafone, Unity Horizon und 1&1 berechtigt, am attraktiven Sky Extra-Programm teilzunehmen.



Um Sky Extra noch einfacher zu gestalten, müssen sich Kunden nun nicht mehr für das Treueprogramm registrieren, sondern können sich spielend leicht mit ihren Sky Zugangsdaten auf sky.de/extra einloggen und direkt alle Vorteile entdecken. Das Angebot für die Kunden kann jetzt noch personalisierter gestaltet werden; das bisherige Stufensystem wird es nicht mehr geben.



Für Sky Kunden zahlt sich Treue aus, denn sie erwartet eine Vielzahl an Belohnungen für ihre Loyalität. Hierzu zählen unvergessliche Events und Erlebnisse. So haben Kunden beispielsweise die Möglichkeit, Formel-1-Rennen live vor Ort zu verfolgen, direkt neben dem Spielfeldrand auf der Sky Fanbank im SIGNAL IDUNA PARK Platz zu nehmen oder ein Meet and Play mit einem Star-Sportler zu erleben. Außerdem gibt es noch weitere Chancen auf großartige Preise, wie Smartphones, Tablets oder Smart TVs, sowie Tickets für viele weitere Live-Sportevents und Entertainment-Angebote, wie Kinotickets, Musicals und vieles mehr.



Kris Peffers, Senior Vice President Customer Growth bei Sky Deutschland: "Mit unserem Treueprogramm Sky Extra möchten wir uns bei unseren Kunden für ihre Loyalität bedanken. Wir freuen uns, dass wir nun noch mehr Kundengruppen Zugang zu exklusiven Vorteilen ermöglichen können. Dazu zählen großartige Angebote, unvergessliche Erlebnisse und viele Gratis-Filmüberraschungen."

Über Sky Extra



Das Treuprogramm Sky Extra bedankt sich mit exklusiven Vorteilen für die Treue der Kunden. Sky Kunden profitieren u.a. von speziellen Angeboten, Gratis-Filmüberraschungen und haben die Chance auf unvergessliche Erlebnisse aus der Welt des Sport- und Entertainments. Jeder Sky Abonnent ist automatisch Teil von Sky Extra und kann sich direkt mit seinen Sky Zugangsdaten auf sky.de/extra einloggen. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei.



Über Sky Deutschland



Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

