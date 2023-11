Biberach (ots) -



Die Deutsche Telekom wird die Hafenterminals jeweils mit einem Campus-Netzausstatten. Dabei versorgt ein öffentliches 5G-Netz der Deutschen Telekom u. a.MitarbeiterInnen, externe Dienstleistende oder auch KundInnen. Das zusätzliche,private 5G-Netz wird im lokalen 5G-Industriespektrum im Bereich 3,7 bis 3,8 GHzbetrieben. Anders als beim öffentlichen 5G-Netz der Deutschen Telekom handelt essich dabei um von der Bundesnetzagentur eigens für die Industrie bereitgestellte5G-Frequenzen, die über exklusiv zugesicherte Netzressourcen auch für kritischenDatenverkehr genutzt werden. Beispielsweise soll darüber eine engere Vernetzungvon Umschlagsgeräten mit den Steuerungs- und Prozesskontrollsystemen erfolgen.EUROGATE wird folglich digitale Logistik-Anwendungen in Zukunft noch sichererund flexibler einsetzen können.Hohe Anforderungen an ArbeitssicherheitIm Rahmen des Projektes werden insgesamt acht Antennenanlagen in die bestehendeInfrastruktur integriert. Dazu bringt EQOS Kommunikation unter anderem Antennenan den vorhandenen Lichtmasten an. Um eine flächendeckende Versorgung in denContainerterminals in Bremerhaven gewährleisten zu können, montiert das Teamzudem eine Anlage an einem Gebäude. Die Arbeiten, einschließlich derInbetriebnahme, werden bis Frühjahr 2024 abgeschlossen sein."Dieses Projekt ist eine wichtige Grundlage für die Förderung destechnologischen Ausbaus im Bereich der Hafenlogistik. Wir freuen uns sehr, dieDeutsche Telekom und EUROGATE bei diesem Projekt unterstützen zu können", soRené Ihl, Geschäftsführer von EQOS Kommunikation. Er sieht die besondereHerausforderung in dem Projekt insbesondere darin, die Arbeiten im laufendenBetrieb durchzuführen: "Dadurch ist in der Realisierungsphase eine sehr engeAbstimmung mit dem Kunden sowie dem Betreiber notwendig, und es gelten strengeSicherheitsvorschriften vor Ort." Mobilfunkmonteure mit langjähriger Erfahrungsorgen für eine effiziente und sichere Umsetzung unter diesen besonderenVoraussetzungen."Die 5G-Versorgung von EUROGATEs Containerterminals ist unserer bisher größtesCampus-Netz-Projekt. EUROGATE wird so das volle Potential von 5G nutzen können,um Logistik-Prozesse weiter zu optimieren und die digitale Transformation derHafenterminals voranzutreiben", sagt Anja Cramer von Laue, Senior ProjectManagerin 5G Campus-Netze, Deutsche Telekom Technik. "Für dieses Großprojekt istes uns besonders wichtig, mit EQOS Kommunikation einen zuverlässigenDienstleister mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich technischerInfrastrukturen an der Seite zu haben".Effizienz und Nachhaltigkeit in der HafenlogistikDie 5G-Infrastruktur ermöglicht nicht nur eine nahtlose und schnelleKommunikation, sondern schafft auch die Voraussetzungen für eine erhöhteAutomatisierung und Digitalisierung der Prozesse in den Containerterminals. Diesermöglicht in Zukunft sowohl einen wirtschaftlich effizienterenContainerumschlag als auch insgesamt einen nachhaltigeren Betrieb durch eineSteigerung der Energieeffizienz.Über EQOSAls Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche sichern wirfür unsere KundInnen den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur fürEnergie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel derKlimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei.Tag für Tag arbeiten knapp 1.700 EQOS-MitarbeiterInnen an über 40 Standorten infünf Ländern aktiv daran mit. Ihre Expertise erstreckt sich dabei entlang dergesamten Wertschöpfungskette - vom Engineering über die Montage bis zur Wartung.EQOS im Internet: www.eqos-gruppe.com. Aktuelle EQOS Nachrichten:https://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/EQOS. Ready for the future.