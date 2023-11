Mehr Helligkeit im Kfz-Fahrlicht ams OSRAM präsentiert die dritte Generation von OSLON® Submount PL-LEDs

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -



- Die neuen OSLON® Submount PL-LEDs unterstützen die direkte Montage auf dem

Kühlkörper und ermöglichen so Systemkosteneinsparungen in Standard-Abblend-

oder Fernlichtscheinwerfern.

- Erhältlich in zwei Größen der Lichtaustrittsfläche, so dass Kunden die Wahl

haben, die Effizienz zu optimieren oder das ideale Gleichgewicht zwischen

Helligkeit und Effizienz zu erreichen.

- Die OSLON® Submount PL wird in einer Standard-Submount-Fläche geliefert und

kann als Ersatz für weniger helle Konkurrenzprodukte genutzt werden.



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

intelligenter Sensoren und Emitter, bringt heute die nächste Generation seiner

beliebten LED-Familie OSLON® Submount PL auf den Markt, die den Herstellern von

Scheinwerfermodulen und -produkten für die Automobilindustrie eine höhere

Helligkeit und mehr Designflexibilität bietet.