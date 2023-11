NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar hat in den vergangenen Monaten von einer hohen Nachfrage nach Solaranlagen profitiert. Dank einer deutlichen Umsatzsteigerung verbesserte sich in den vergangenen Monaten die Produktionsauslastung, was zu markant geringeren Fixkosten führte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Sowohl operativ als auch netto vervielfachte sich so bis Ende September der Gewinn. Nun schwächt sich die Auftragslage aber ab, was an der Börse nicht gut ankam.

Die im MDax notierte Aktie rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Zuletzt stand sie an die drei Prozent im Minus. Der seit Anfang Juli anhaltende Abwärtstrend setzte sich damit fort. Seit dem Jahreswechsel steht damit ein Kursabschlag von über einem Fünftel zu Buche.