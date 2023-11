Heute überwiegt das Positive in den DAX-Bilanzen

Nach oben geht nicht mehr viel, aber so richtig verkaufen will deshalb auch keiner – der Deutsche Aktienindex hat sich nach der Zwei-Tages-Rally in der vergangenen Woche scheinbar festgefahren. Für die Ruhe im Advent ist es allerdings noch zu früh, weshalb weiterhin Vorsicht angesagt bleibt, denn technisch ist der Markt noch nicht aus der Risikozone. Für Aktienkäufe in großem Stil fehlen den Anlegern aber derzeit die Argumente. Somit ist der derzeitige Stillstand schon fast als Erfolg zu werten.

Dabei ist die Nachrichtenlage aufgrund der Berichtssaison alles andere als dünn. Heute öffnen und öffneten weitere sieben DAX-Unternehmen ihre Bücher. Dabei sticht auf der Gewinner-Seite die Henkel-Aktie heraus. Das Unternehmen hat seine Jahresprognose deutlich angehoben. Um 15 bis 25 Prozent soll der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr nun steigen. Ein starkes Ergebnis, was Anleger bereits auf eine höhere Dividende hoffen lässt. Wie bei der Deutschen Telekom bereits geschehen, weshalb die heute vorgelegten Zahlen keine große Euphorie an der Börse mehr auslösten. Aber die optimistischen Ausblicke von Henkel, der Telekom und in Teilen auch von Merck sollten Anlegern Mut machen, dass mit dem berühmten Stockpicking und mit Blick auf Dividendenzahlungen auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gute Renditen an der Börse zu erzielen sind.

Wer jüngst Stockpicking allerdings mit der Aktie des britischen Chipherstellers Arm Holdings betrieben hat, hat sich verkalkuliert. Denn das Unternehmen, das erst vor kurzem unter sehr viel Aufmerksamkeit an die Börse gegangen ist, konnte mit der ersten Bilanz nicht überzeugen. Grund dafür ist vor allem die Zahl unter dem Strich, denn da steht ein Verlust von 114 Millionen Dollar für das abgelaufene Quartal. Die Aktie brach in einer ersten Reaktion um fast zehn Prozent ein. Ein Paradox für viele Anleger, denn der Chipmarkt, der sich in Zeiten von Künstlicher Intelligenz zuletzt noch vor einer Nachfrage nach immer höheren Rechenleistungen und damit Chips kaum retten konnte, zeigt scheinbar erste Bremsspuren.