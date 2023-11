Bertelsmann beruft Carsten Coesfeld in den Vorstand (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Berufung durch den Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2024

- Coesfeld seit Juni 2022 CEO von Bertelsmann Investments

- Verantwortung im Vorstand auch für Finanzdienstleister Riverty



Carsten Coesfeld zieht in den Bertelsmann-Vorstand ein. Der Aufsichtsrat des

internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens hat den CEO

des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments (BI) in seiner heutigen Sitzung

mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Konzernvorstand berufen. Dort wird

Coesfeld das neue Vorstandsressort Investments und Financial Solutions

verantworten.





Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, sagt: "Ichgratuliere Carsten Coesfeld zu seiner Berufung in den Bertelsmann-Vorstand. Inseinen vielfältigen Führungsaufgaben hat er Geschäfte in unseren drei SäulenMedien, Dienstleistungen und Bildung vorangetrieben. Als CEO von BertelsmannInvestments trägt er mit dem weltweiten Fondsnetzwerk und Bertelsmann Next zurWeiterentwicklung der Geschäfte und der Gestalt von Bertelsmann bei. AlsMitglied des Vorstands wird er den Konzern in Zukunft ganzheitlichmitentwickeln. Für diese Aufgabe wünsche ich Carsten Coesfeld viel Erfolg."Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärt: "Ich heiße CarstenCoesfeld herzlich im Bertelsmann-Vorstand willkommen. Auf die künftig nochengere Zusammenarbeit mit ihm freue ich mich genauso wie auf die Impulse, die erder Vorstandsarbeit geben wird. Er kennt Bertelsmann in seinen vielen Facetten,hat mehrere Geschäfte zu Wachstum und Profitabilität geführt und stellt beiBertelsmann Investments wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens."Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments und designierterBertelsmann-Vorstand, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, daser mir mit der Berufung in den Bertelsmann-Vorstand entgegengebracht hat. Ichfreue mich auf die Chance, Bertelsmann gesamthaft mitzugestalten undNeugeschäfte unternehmerisch aufzubauen. Mein besonderer Dank gilt Thomas Rabefür seine Unterstützung."Carsten Coesfeld wurde am 1. Juni 2022 CEO von Bertelsmann Investments (BI).Gleichzeitig zog er in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein.Coesfeld hat BI eine langfristig tragfähige Struktur gegeben und initiierte dasWachstumsprogramm Bertelsmann Next. So wurde das Segment Digital Health durchBeteiligungen an Unternehmen wie dem KI-Startup QuantHealth, Patient 21,Paytient sowie die Partnerschaft mit General Catalyst und Pitango aufgebaut.Durch die Übernahme von Studyflix beschleunigte er den Ausbau des HR-TechUnternehmens Embrace. Mithilfe des globalen Fondsnetzwerks investierte BI unter