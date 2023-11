Check Point für fortschrittliche Bereitstellung von SASE-Lösung ausgezeichnet

Redwood City, Kalifornien (ots) - Die vierte jährliche Liste CRN Edge Computing

100 ehrt Anbieter, die den Channel mit Technologien der nächsten Generation

unterstützen: Sei es bei der Entwicklung von Edge-Lösungen für Edge-Hardware,

Edge-Software und -Services, oder IoT- und 5G-Edge-Services, oder

Edge-Sicherheit.



Check Point wurde in der Kategorie Edge Security für die Bereitstellung einer

einheitlichen Sicherheitslösung für Secure Access Service Edge (SASE)

(https://www.checkpoint.com/quantum/sase/) ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr

hat Check Point sein Dienstleistungsportfolio durch die Übernahme von Perimeter

81, einem Pionier im Bereich des Security Service Edge (SSE), und Atmosec, einem

SaaS-Sicherheitsanbieter, erweitert. Die Integration von Perimeter 81 und

Atmosec in die hauseigene Infinity-Architektur bietet ein SASE-Angebot, das

Internetzugang, Zero Trust Private Access, SaaS-Sicherheit und SD-WAN umfasst.