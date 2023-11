Märkte und Trends 2024 Weltwirtschaft im Umschaltspiel

-



- Notenbanken und Geopolitik im Fokus

- Deutsche Wirtschaft wächst um 1,3 Prozent

- Inflationsschock lässt nach, strukturelle Belastungen bleiben

- DAX zum Jahresende bei rund 17.500 Punkten



Auch für das kommendeJahr folgt der Konjunktur- und Kapitalmarktausblick von

Helaba Research & Advisory einem Motto: "Weltwirtschaft im Umschaltspiel". 2024

geht nichts an Fußball vorbei. Mit der Europameisterschaft in Deutschland wird

das Thema noch präsenter sein als sonst. Außerdem hat Fußball sehr viel

gemeinsam mit Volkswirtschaft: Langfristige Strategien kombiniert mit

kurzfristigen Taktiken führen letztlich zur Wettbewerbsfähigkeit bzw. zum

Erfolg. So fragen sich hierzulande viele: Ist Deutschland fit genug, um 2024

endlich wieder ein BIP-Wachstum zu generieren oder scheidet Deutschland schon

wieder in der Vorrunde aus?