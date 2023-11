EnerKíte erfolgreich in neue Finanzierungsrunde gestartet / Schlüsseltechnologie für Energiewende auf der Zielgeraden zur Markteinführung (FOTO)

Eberswalde (ots) -



- Modulare Bauweise ermöglicht Serienfertigung und schnelle Skalierung

- Investitionen in den Aufbau der Vertriebs- und Produktionskapazitäten geplant



Flugwindkraftanlagen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das

Potenzial des Windes für die Energiegewinnung besser nutzbar zu machen. EnerKíte

steht an der Spitze der Entwicklung dieser neuen Technologie und will mit der

Fertigstellung des ersten serientauglichen Prototyps nach jahrelanger

Grundlagenforschung 2024 den ersten Kundenbetrieb aufnehmen. Die nun gestartete

Finanzierungsrunde erfährt guten Zuspruch der Investoren, in kurzer Zeit wurden

rd. 500.000 Euro investiert.





2024 wird das Schlüsseljahr für EnerKíte, davon ist Geschäftsführer FlorianBreipohl überzeugt. Das Unternehmen befindet sich aktuell auf der Zielgeradenfür den Bau des Prototyps der ersten serientauglichen Anlage. Diese soll beimersten Pilotkunden in den Dauerbetrieb gehen - eine wichtige Referenz für diekünftigen Anlagenbetreiber. Das Interesse von Kundenseite an der Technologie istgroß und um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, soll der Vorverkauf derAnlagen bereits jetzt forciert werden.Mit dem Aufbau von Marketing & Vertrieb, dem Ausbau der Produktions- undTestkapazitäten und nicht zuletzt aufgrund der notwendigen Vorfinanzierungwächst auch der Kapitalbedarf. Deshalb hat das Unternehmen nun eine vierteFinanzierungsrunde auf der digitalen Plattform FunderNation.eu gestartet. "Dasswir so weit gekommen sind, wo wir heute stehen, haben wir nicht zuletzt vielenprivaten Investoren zu verdanken, die mit uns die Vision der grundlastfähigenFlugwindkraftanlagen geteilt haben", so Breipohl. "2023 haben wir entscheidendeSchritte in der technischen Entwicklung zum Abschluss gebracht, das wäre ohneden Mut und die Unterstützung von Business Angels und Crowd nicht möglichgewesen. Viele Menschen erkennen das Potenzial und die Bedeutung dieserTechnologie für den Kampf gegen den Klimawandel."Grundlastfähige Technologie erweitert Spektrum der erneuerbaren EnergieFlugwindkraftanlagen können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, diesesPotenzial besser nutzbar zu machen. Deutsche Unternehmen spielen bei derEntwicklung dieser nachhaltigen Technologie eine weltweit führende Rolle.EnerKíte sieht sich mit seinem neuen Hochleistungsflügel in einerSpitzenposition.Mit weniger als einem Zehntel an Materialeinsatz herkömmlicherWindenergieanlagen produzieren EnerKíte-Flugwindkraftanlagen doppelt so vielStrom wie Windturbinen und fünfmal so viel wie Solaranlagen - und das konstantüber das Jahr. "EnerKítes bringen damit Versorgungssicherheit durch konstante