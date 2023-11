Sibanye-Stillwater übernimmt Reldan, einen in den USA ansässigen Metallrecycler, und verstärkt damit sein Engagement in der Kreislaufwirtschaft

Johannesburg, 9. November 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - teilt mit, dass es einen Kaufvertrag zur Übernahme der Reldan Group of Companies (Reldan) abgeschlossen hat. Die Akquisition wird zu einem Unternehmenswert von 211,5 Mio. US$ abgeschlossen, wobei ein Barkaufpreis von 155,4 Mio. US$ zu zahlen ist (die Transaktion).