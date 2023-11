iMetal Resources erhält vielversprechende Ergebnisse der magnetischen Vermessungen bei Pear Lake

VANCOUVER, British Columbia – 9. November 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSXV: IMR) (OTCQB: IMRFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) hat die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten luftgestützten magnetischen Vermessung des unternehmenseigenen Block Pear Lake erhalten. Pear Lake befindet sich am nordwestlichen Ende des Projekts Gowganda West innerhalb des ertragreichen Grünstein-Goldgürtels Abitibi. Die Ergebnisse der magnetischen Flugmessungen zeigen zwei Zielgebiete für eine Goldmineralisierung auf, die Teil eines interpretierten Verwerfungs-/Gangsystems sind, das in diesem Gebiet großes Potenzial für die Auffindung von Gold aufweist.

Chief Executive Officer Saf Dhillon erklärt: „Im Zuge unserer jüngsten Explorationen gelang es uns, aussichtsreiche neue Gebiete mit bisher unentdeckten Goldvorkommen abzugrenzen, zuerst in der Konzession Shining Tree und nun im Block Pear Lake. Damit ergänzen wir unsere Entdeckung von 48,5 Metern mit 0,85 g/t Gold am 6. Juni bei Gowganda West. Pear Lake ist ein kleines Satellitengebiet in der Nähe der nahe gelegenen Lagerstätte Juby. Ebenso ermutigend ist es, dass die geologischen Gegebenheiten hier so günstig sind. Dieses in der Vergangenheit nur unzureichend erkundete Konzessionsgebiet liefert uns weiterhin vielversprechende Ergebnisse.“

Die Firma Waring Minerals Inc. führte die magnetischen Vermessungen mithilfe einer Drohne durch und GeoFizX Geophysical Consulting übernahm anschließend die Auswertung des Datenmaterials. Die Vermessungen wurden an einem Tag durchgeführt und bestanden aus zwei Flügen, die insgesamt 13,887 Profilkilometer abdeckten. Der nominale Abstand der Messlinien betrug 40 m im gesamten Vermessungsgebiet. Die Ergebnisse wurden als qualitativ hochwertig eingestuft und boten eine wesentlich bessere Auflösung als frühere von Regierungsseite absolvierte Untersuchungen in diesem Gebiet. Anhand der Ergebnisse der Messungen konnten eine hochauflösende Magnetikkarte mit zahlreichen fortschrittlichen Verarbeitungsvarianten, eine 3D-Inversion für die Ermittlung von Bohrzielen sowie eine neue geologische Interpretation als Grundlage für weitere Explorationen angefertigt werden.