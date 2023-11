München (ots) - Deutschland leidet unter der schlimmsten Wohnungsnot seit 20

Jahren, wie Studien zeigen. Gerade in Großstädten ist die Knappheit besonders

drastisch. Gefragt ist vor allem energieeffizienter Wohnraum, der die

Nebenkosten moderat hält und zugleich das Klima schont. Auch dank der

Investments des Sachwerte-Fonds "Blue Living" des nachhaltigen Investment

Managers Pangaea Life sind nun im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk 187 neue

Wohnungen zur Miete entstanden. Mit seinem innovativen Mobilitätskonzept nimmt

das Projekt eine Pionierrolle ein.



Nachhaltiger Wohnraum für Düsseldorf, Performance für Kunden





Das Wohnprojekt "Savvy" in der Düsseldorfer Mindener Straße 102-110 ist derjüngste Projektabschluss im Portfolio des Pangaea Life Fonds "Blue Living".Dieser investiert exklusiv in nachhaltige Wohnimmobilien und deren Entwicklungin deutschen Großstädten und im US-Sunbelt. Auf 5.831 Quadratmeter entstanden impulsierenden Viertel Oberbilk 187 neue Wohnungen. Unter den auf dem Marktbesonders gefragten möblierten Ein- und Zweizimmer-Apartments des Projektsfindet sich auch preisgedämpfter Wohnraum. Das gesamte Gebäude verfügt alsEffizienzhaus nach KfW 55 EE über ein besonders nachhaltigesFernwärme-Energiekonzept gemäß der höchsten Energieeffizienzklasse A+.Zusätzlich sind noch 318 Quadratmetern Photovoltaikfläche geplant.Anleger können an der Wertentwicklung von nachhaltigen Wohnprojekten wie diesentransparent über den Sachwerte-Fonds "Blue Living" teilhaben und zugleich einenBeitrag für den Wandel hin zu energieeffizienten und sozialpositiven Städtenleisten. Trotz eines äußerst angespannten Immobilien-Marktes mit vielenstrauchelnden Immobilien-Fonds erzielten Anleger mit "Blue Living" seit Auflageeine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,8 Prozent (nach Kosten; Stand30.09.2023). Für Privatanleger ist der Fonds im Versicherungsmantel derBayerischen erhältlich.Wegweisende Konzepte für die Stadt der Zukunft"Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Urbanität ist in vollem Gange", sagtDaniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life. "Unser Investment 'Savvy"in Düsseldorf ist ein herausragendes Beispiel, wie fortschrittliche Ideen füreine nachhaltige Mobilität, Energieversorgung und auch Lebensqualität die Städteder Zukunft prägen. Für uns ist es ein großer Ansporn unseren Kunden weiterhinZugang zu Sachwerten zu bieten, die Investoren und Gesellschaft gleichermaßennutzen".Das Düsseldorfer Projekt geht in punkto Nachhaltigkeit mit besonderenInnovationen voran: E-Ladeinfrastruktur zählt ebenso zur Ausstattung wie zweiElektroautos, die den Anwohnern für Car-Sharing zur Verfügung stehen, sodass dieurbane Mobilität kein eigenes Auto erfordert. Eine Innovation ist auch derMobilitätsmonitor in der Lobby des Gebäudes: Auf Basis von Echtzeitdateninformiert dieser Mieter auf einer Anzeigetafel über die bestenMobilitäts-Verbindungen in der Nähe. Zu den Informationen zählen Daten zuöffentlichen Verkehrsmitteln, Distanzen zu Car-, Bike- und Scooter-SharingAngeboten sowie Taxi-Wartezeiten.Erste Einzüge in "Savvy" haben bereits zum 1. Oktober 2023 stattgefunden.***Pangaea LifePangaea Life ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter globalerInvestment Manager und Anbieter nachhaltiger Vorsorgelösungen. Die Marke wurdeim Jahr 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Zielgegründet, Rendite und konsequente Nachhaltigkeit zu vereinen. Hinter PangaeaLife stehen aktuell zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichenerneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living)investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen vonrund 536 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittlichejährliche Rendite von 8,4 Prozent nach Fondskosten. Der Fonds Blue Livingverfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 154 Millionen Euro und weist seitAuflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,8 Prozent nach Kosten auf(Stand jeweils 30.09.2023). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen,die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kundenein Höchstmaß an Transparenz.