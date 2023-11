Rüstungskonzern Hensoldt mit starkem Wachstum im Kerngeschäft

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Die zunehmenden globalen Spannungen in der Welt beflügeln das Geschäft des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt . Zwar heimste der MDax-Konzern zuletzt etwas weniger Aufträge ein als noch vor einem Jahr, doch sitzt er weiter auf gut gefüllten Orderbüchern. Das Management sieht sich nach einem Anstieg bei Umsatz und Betriebsergebnis bis Ende des dritten Quartals auf gutem Weg, seine Prognose für 2023 zu erfüllen. Auch an seinen Mittelfristzielen hält der Vorstand fest. Den Investoren an der Börse reichte das zunächst jedoch nicht, für die Hensoldt-Aktie ging es abwärts.

Nach einem Abschlag von bis zu neun Prozent kurz nach dem Handelsbeginn drehte ihr Kurs zeitweise sogar leicht ins Plus. Zuletzt lag die Aktie mit einem Kurs von 27,14 Euro wieder rund dreieinhalb Prozent im Minus. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier an der Börse zwar rund 23 Prozent gewonnen. Allerdings hatte der Kurs im April mit 37,54 Euro bereits wesentlich höher gelegen.