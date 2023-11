RBC stuft Airbus auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie liege unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht weiter Lieferkettenrisiken./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 22:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 22:48 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 126,2EUR gehandelt.