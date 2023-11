Aptoide sichert sich 8,5 Millionen Euro Investition von Digital Turbine und stärkt strategische Partnerschaft

GamesHub, ein Gemeinschaftsprojekt von Digital Turbine und Aptoide, ist ein App-Store für Spiele, der sich bereits als Plattform der Wahl für große Betreiber in den Vereinigten Staaten etabliert hat. Das Unternehmen will seine Präsenz auf dem US-Markt ausbauen und strebt eine Verfügbarkeit auf 80 bis 100 Millionen Geräten bis Ende 2023 an. Die strategischen Partnerschaften der Plattform mit Mobilfunkanbietern wie ATT, Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket und BLU US versprechen bedeutendes Wachstum und Erfolg im Jahr 2024.

Catappult ist die führende alternative Vertriebs- und Monetarisierungsplattform von Aptoide für mobile Spiele. Mit Hunderten von Millionen von Nutzern verbindet sie Entwickler mit mehr als 20 alternativen App-Stores weltweit und rationalisiert Vertrieb, Werbung und Monetarisierung.

Zweitens ermöglicht die Investition Atpoide den Rückkauf von Aktien des Unternehmens von den derzeitigen Aktionären, wodurch diese eine erhebliche Rendite für ihre Investition erhalten.

Paulo Trezentos, CEO von Aptoide, kommentierte die strategische Partnerschaft und Investition mit den Worten: „Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit Digital Turbine ausbauen und ihre Expertise nutzen können, um die Entdeckung und Verbreitung von Apps zu verbessern. Diese Investition unterstreicht das unglaubliche Wachstum und Potenzial von Aptoide und zeigt das enorme Potenzial dieser Partnerschaft, die Vertriebslandschaft für mobile Apps zu verändern."

Bill Stone, CEO von Digital Turbine, zeigte sich begeistert: „Unsere Partnerschaft mit Aptoide hat uns in die Lage versetzt, über GamesHub eine hochgradig kuratierte Umgebung für die Entdeckung von Premium-Apps zu schaffen. Die wachsende Partnerschaft nutzt die Technologien beider Unternehmen, um neue und innovative Vertriebsprodukte für unsere Mobilfunkbetreiber-, OEM- und App-Entwickler-Kunden zu entwickeln. Wir freuen uns über das Potenzial dieser Partnerschaft und die strategische Richtung, die wir gemeinsam einschlagen werden."

Im Oktober 2022 gab Digital Turbine eine strategische Investition in Aptoide bekannt, die den ersten Schritt in der fruchtbaren Beziehung zwischen den beiden Unternehmen darstellt. Die Erstinvestition von Digital Turbine führte die Serie-B-Finanzierungsrunde von Aptoide in Höhe von 12 Millionen US-Dollar an, die auch Investitionen von Faurecia, Portugal Ventures und dem 200M Fund, einer portugiesischen Co-Investmentgesellschaft, umfasste.

Die wachsende Partnerschaft zwischen Aptoide und Digital Turbine unterstreicht die zunehmende Bedeutung des alternativen Marktes für den Spielevertrieb. Alternative Vertriebsplattformen für Spiele bieten Entwicklern die Möglichkeit, ihre Spiele außerhalb der traditionellen, stark gesättigten App-Stores zu vertreiben und zu monetarisieren.

KONTAKT: press@aptoide.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2271336/apt_DT_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aptoide-sichert-sich-8-5-millionen-euro-investition-von-digital-turbine-und-starkt-strategische-partnerschaft-301983298.html