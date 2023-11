Deutscher Verband Flüssiggas kritisiert EU-Pläne zum Wärmemarkt "Grüne Flüssiggase auch im Neubau ab 2030 unverzichtbar" (FOTO)

Berlin (ots) - Riskante Pläne zu Lasten des ländlichen Raums: Die geplante

EU-Gebäuderichtlinie "Energy Performance of Buildings Directive" (EPBD) bedroht

die im Gebäudeenergiegesetz getroffenen Übereinkünfte zur Wärmeerzeugung. Dies

müsse verhindert werden: "Um beim Klimaschutz abseits von Wärmenetzen

voranzukommen, braucht es grüne Flüssiggase für die dezentrale Wärmeversorgung -

auch im Neubau ab 2030. "Bewohnern ländlicher Regionen würde eine im

Gebäudeenergiegesetz verankerte sowie ökonomisch und ökologisch sinnvolle

Heizoption genommen", sagt Jobst-Dietrich Diercks, Vorsitzender des Deutschen

Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) .



Zum Hintergrund: Die EU-Gebäuderichtlinie "Energy Performance of Buildings

Directive" (EPBD) beinhaltet umfassende Vorgaben für die Dekarbonisierung des

Gebäudesektors in der Europäischen Union (EU). Sie regelt beispielsweise die

Anforderungen an die Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung. In

der Entwurfsfassung des EU-Parlaments zur EPBD waren die Lagerung und Nutzung

erneuerbarer Gase "vor Ort" fest verankert. Jetzt die überraschende Kehrtwende:

Der Ministerrat der EU positioniert sich ohne Not neu: Erneuerbare Energieträger

sollen ab 2030 im Neubau nur dann nutzbar sein, wenn sie "vor Ort" produziert

werden. Dies würde die im Gebäudeenergiegesetz verankerten Heizoptionen biogenes

Flüssiggas und Hybridheizungen unmöglich machen, bei denen zu 65 Prozent die

Wärme aus erneuerbarer Energie stammt. Denn: Erneuerbare Flüssiggase werden

nicht vor Ort hergestellt, aber vor Ort bereitgestellt und in Tanks gelagert.