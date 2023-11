NAG gründet „n2 Group" - ein radikal neues Technologiekonzernkonzept

Die n 2 Group wird ein Portfolio von Investitionen in langfristig ausgerichtete, hochgradig technische, etablierte Unternehmen entwickeln und die Gewinne wieder in den Konzern reinvestieren. Gleichzeitig wird sie weiterhin wichtige Teile der wissenschaftlichen und technischen Öffentlichkeit finanzieren. Da keine externen finanziellen Interessen vorliegen, stellt dieses Modell sicher, dass jeder Cent der von den einzelnen Unternehmen erwirtschafteten Erträge effektiv investiert wird und so Kundenmehrwert schafft, strategisches Wachstum unterstützt bzw. Einfluss auf die Gesellschaft ausübt.

Als wichtiger Geschäftsbereich innerhalb der n2 Group wird NAG seinen etablierten Markennamen beibehalten und seine marktführenden Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Energie, Luft- und Raumfahrt sowie Finanzdienstleistungen fortsetzen. Der einzigartige wertorientierte Ansatz von NAG wird nun von der n 2 Group auf ein Portfolio-Geschäft ausgeweitet, dem ebenfalls der auf der Mission basierenden Zweck, die Aussichten und die Werte von NAG gemeinsam sind.

Adrian Tate, CEO der n2 Group, dazu: „Kleine und mittelständische Technologieunternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Aber obwohl sie ihren Kunden seit Jahren einen Mehrwert bieten, kann das Expandieren und Umsetzen von Innovationen für sie eine Herausforderung sein. Führungskräfte dieser Unternehmen glauben an ihre Mission und sind oft nicht an privatem Beteiligungs- oder Risikokapital zur Wachstumsfinanzierung interessiert. Wir haben die n2 Group gegründet, um einen wichtigen geschäftlichen Stützpfeiler aufzubauen, der unseren Unternehmen hilft, sich als autonome Einheiten innerhalb einer kooperativen Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln."

Die Investitionsstrategie der n Group basiert auf der Überzeugung, dass etablierte Technologieunternehmen ihre Chancen auf die Entwicklung wirkungsvoller zukünftiger Produkte und Dienstleistungen erheblich verbessern, wenn sie als Teil eines dynamischen Kollektivs zusammenarbeiten und sich regelmäßig gegenseitig mit motivierenden Anregungen und Ideen austauschen. Durch eine Konzentration auf die Zukunft ohne unrealistische Erwartungen in Bezug auf kurzfristiges Wachstum versucht sich die n2 Group am Schaffen einer nachhaltigen Gemeinschaft Mehrwert schöpfender Unternehmen.

NAG genießt schon seit mehr als fünf Jahrzehnten ein bemerkenswertes Kundenvertrauen und hat so mit einem einzigartigen zweckorientierten Technologieansatz kommerziellen Erfolg ohne die Notwendigkeit externer Investitionen erzielt. Die n2 Group baut auf diesem Konzept auf, ermöglicht es NAG jedoch trotzdem, die Identität und den guten Ruf des Unternehmens aufrechtzuerhalten und weiterhin für ihre Kernkunden sowohl im Bereich Supercomputing-Dienste als auch bei nummerischen Algorithmen da zu sein. Gleichzeitig kann die n2 Group der NAG und anderen Unternehmen beim Erzielen von langfristigem Kundenerfolg und nachhaltigem Wachstum helfen.

Informationen zu NAG

NAG bietet branchenweit führende nummerische Software sowie technische Dienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, die Energiewirtschaft, das Ingenieurwesen, die Marktforschung sowie für akademische und staatliche Institutionen an. NAG ist weltbekannt für die NAG-Bibliothek – die strengste und robusteste Sammlung nummerischer Algorithmen, die es gibt. Sie bietet auch Produkte für automatische Differenzierung, maschinelles Lernen und mathematische Optimierung sowie erstklassige technische Beratung für HPC und Cloud-HPC sowie in anderen Bereichen des nummerischen Rechnens. NAG ging vor mehr als 50 Jahren aus einem Projekt mehrerer Universitäten hervor, hat ihren Hauptsitz in Oxford in Großbritannien sowie weitere Niederlassungen im Großbritannien, in den USA, der EU und Asien.

