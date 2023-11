PARIS, 9. November 2023 /PRNewswire/-- Die Aufregung um die Pariser Fotomesse (9. bis 12. November 2023) im Grand-Palais Éphémère kommt nicht nur von der Messe selbst, sondern auch von den zahlreichen Ausstellungen und Auktionen, die Anfang November der Fotografie in der französischen Hauptstadt gewidmet sind. Diese jährliche Veranstaltung ist der Grund für die zentrale Stellung Frankreichs in diesem Nischenmarkt. 2022 erwirtschafteten die französischen Auktionshäuser 11 % des weltweiten Auktionsumsatzes im Segment der Kunstfotografie, ein Beitrag, der fast doppelt so hoch war wie der Beitrag zu anderen künstlerischen Medien auf globaler Ebene (5,9 %).

Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice: „Die Paris Photo ist zur unverzichtbaren Messe für alle Bereiche der Fotografie geworden: Diese 27. Ausgabe der Messe wird internationale Galerien (Pace, Gagosian...) an historischen Orten (Camera Obscura, Le Réverbère...), Presseagenturen (Magnum, Aperture...), Verlage (Actes Sud, Hatje Cantz...), experimentelle Projekte (L'Avant Galerie Vossen, laCollection.io...) sowie die Arbeiten zahlreicher Fotografen (Kristine Potter, Omar Victor Diop...) präsentieren.

Wir haben uns schon immer für Paris Photo eingesetzt, insbesondere im Jahr 2000, als wir stolz als Hauptsponsor fungierten und Rik Gadella bei der Entwicklung der Messe unterstützten", erinnert sich Thierry Ehrmann.

Die Beliebtheit des Mediums Fotografie ist in erster Linie auf seine Zugänglichkeit zurückzuführen: Der Durchschnittspreis für ein fotografisches Werk liegt bei einer Auktion bei 6.000 $, verglichen mit 41.000 $ für ein Gemälde und 23.000 $ für eine Skulptur. Diese Zugänglichkeit ist zum Teil auf die Reproduzierbarkeit zurückzuführen. Fotos existieren in der Regel in mehreren Exemplaren, manchmal in unterschiedlichen Größen, die regelmäßig ausgetauscht werden können oder über Äquivalente in hoch angesehenen Sammlungen verfügen. Die NFT-Technologie eröffnet neue Wege, um Sammler über die in Umlauf befindlichen Arbeiten zu informieren und ihnen Sicherheit zu bieten.

Zurück zu den großen Namen der traditionellen Fotografie

Mit weltweit 24.100 verkauften Posten im Jahr 2022 (davon 5.000 in Frankreich) machten die Verkäufe von Fotografien 3,4 % aller Kunstauktionen weltweit aus und erzielten einen Gesamtwert von 147 Millionen Dollar. Aber es war nur das elft-beste Jahr für dieses Medium, dessen Umsatz im Jahr 2014 einen Rekord von 220 Millionen Dollar erreichte. Trotz zweier historischer Ergebnisse - für Man Rays Le Violon d'Ingres (1924) mit 12,4 Millionen Dollar (Christie's New York am 14. Mai 2022) und für Edward Steichens The Flatiron (1904) mit 11,8 Millionen Dollar (Christie's New York am 9. November 2022) - ist der Markt für hochwertige Fotografie nicht mehr so lebhaft wie vor zehn Jahren: 2022 gab es nur sechs Ergebnisse über der Millionengrenze, verglichen mit dreizehn im Jahr 2014.