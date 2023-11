FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Kurs-Rally auf den höchsten Stand seit Ende März haben die Aktien von Ströer auf die Quartalsbilanz für die Monate Juli bis September reagiert. Um fast 10 Prozent auf 50 Euro ging es am Mittag für die Papiere des Dienstleisters für Außenwerbung nach oben. In der Spitze überwand der Kurs die runde 50-Euro-Marke. An der Pariser Börse zog es die Aktien des Werbespezialisten JCDecaux um 5 Prozent mit nach oben.

Nach einem erneut überraschend starken Quartal rechnet Ströer für die kommenden Monate mit einer anhaltenden Dynamik. Das Auftragsbuch für Außenwerbung im vierten Quartal sei bereits deutlich gefüllt, teilte das Unternehmen mit.