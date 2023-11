BGL-Herbstumfrage 2023 / Geschäftslage besser als erwartet (FOTO)

Bad Honnef (ots) - Zwar sind die Auftragsvorläufe nicht mehr so komfortabel wie

in den vergangenen Jahren und damit auch die Erträge leicht zurückgegangen;

dennoch kann von einem Konjunktureinbruch in der grünen Branche 2023 nicht die

Rede sein. Gleichzeitig zeigen die Erwartungen für die Zukunft sogar vorsichtige

Zuversicht. Das ist zusammengefasst das Ergebnis der Herbstumfrage des

Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL).

"Tatsächlich ist dies ein weiteres, trotz des zurückhaltenden Konsumklimas und

gestiegener Zinsen, vergleichsweise solides Geschäftsjahr für die

GaLaBau-Betriebe," so BGL-Präsident Thomas Banzhaf.



Dieses Bild zeichnen zumindest die 629 Mitgliedsbetriebe (von insgesamt 4.200),

die an der BGL-Herbstumfrage teilgenommen haben. Damit stieg die Beteiligung auf

15 Prozent (im Vorjahr waren es 537 Betriebe/13 Prozent). Jedes Jahr im Herbst

befragt der BGL die Mitglieder zu ihrer Auftrags- und Umsatzsituation sowie zu

ihren kurz- und langfristigen wirtschaftlichen Erwartungen mit Fokus auf den

eigenen Betrieb und auf die Branche.