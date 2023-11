Die vom Nobel Sustainability Trust unterstützten Nachhaltigkeitspreise und -medaillen für 2023 werden am 8. November in München verliehen

STOCKHOLM, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Nobel Sustainability Trust (NST) hat mit Unterstützung des TUM IAS am 9. November 2023 in München, Deutschland, die Nachhaltigkeitspreise und -medaillen für 2023 verliehen. Die Medaillen für herausragende Beiträge zur Nachhaltigkeit wurden in diesem Jahr zum zweiten Mal an John Kerry, den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für das Klima, und an Dr. Robin Yuqun Zeng, den Vorsitzenden von CATL, dem weltweit führenden Batterieunternehmen, verliehen. NST und TUM IAS vergaben in diesem Jahr auch erstmals die Preise für herausragende Forschung und Entwicklung im Bereich Energie und Führung bei der Umsetzung. Diese Preise wurden Prof. Dr. Elena Bou vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie und Lord Nicholas Stern von der London School of Economics and Political Science verliehen.

Die Empfänger der Nachhaltigkeitspreise wurden von einem unabhängigen Ausschuss unter der Leitung der Technischen Universität München ausgewählt. Diesem Ausschuss gehören Professoren an, die von verschiedenen Instituten und Universitäten aus der ganzen Welt ernannt wurden. Die Nachhaltigkeitspreise werden jährlich an Personen oder Institutionen verliehen, die bedeutende Entwicklungen ermöglicht oder herausragende Beiträge zur Umsetzung nachhaltiger Lösungen für Gemeinschaften geleistet haben.

Der Vorsitzende des Nobel Sustainability Trust, Peter Nobel, kommentiert:

„Mit großer Freude und Stolz geben wir hier in München gemeinsam die Preisträger für den ersten Nachhaltigkeitspreis für Energie und Führung bekannt. Und das zweite Mal für die Medaillen für herausragende Beiträge zur Nachhaltigkeit. Die Zukunft der Menschheit und ihr Überleben hängen weitgehend von unseren Fähigkeiten ab, die Ressourcen der Erde zu nutzen und technologische Innovationen auf nachhaltige Weise einzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Nachhaltigkeitspreise und -medaillen eine zentrale Rolle spielen und zu einem starken Symbol im Bereich der Nachhaltigkeit werden. Unser Ziel ist es, Einzelpersonen und Organisationen weltweit zu inspirieren und zu mobilisieren, um nachhaltige Technologien in wichtigen Ressourcenbereichen wie Energie, Wasser und Landwirtschaft zu entwickeln. Solche Bemühungen erfordern ein erhebliches intellektuelles Engagement und finanzielle Unterstützung."