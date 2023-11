GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 51,40 Euro belassen. Der Betriebsgewinn je Aktie in den ersten neun Monaten habe die Konsensschätzung und auch seine eigene übertroffen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien vor allem geringer als erwartete Instandhaltungs- und Investitionsausgaben. Er verwies zudem auf die leicht angehobenen Jahresziele und auf Aussagen über geringere Investitionen im kommenden Jahr./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 07:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 67,54EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 51,40

Kursziel alt: 51,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m