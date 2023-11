Das Kursziel für den US-Konzern haben die Experten der größten Bank Europas mit Blick auf die nächsten zwölf Monate auf 146 US-Dollar festgesetzt. Zur Einordnung: Aktuell notieren die Titel an der Börse in New York bei knapp unter 220 US-Dollar. Die Prognose entspricht also einem Kursverlust von etwa 34 Prozent.

Dabei sehen die Analysten durchaus "beträchtliches Potenzial" in den Aussichten und Ideen von Tesla, "aber wir glauben, dass der Zeitplan wahrscheinlich länger sein wird, als der Markt und die Bewertung widerspiegeln".

Sie kritisieren vor allem, dass das Unternehmen bei seinen ganzen Plänen immer sehr knapp rechnet und eher davon ausgeht, dass alles immer optimal läuft. Das sei allerdings selten der Fall, da beispielsweise beim Bau neuer Pruduktionsanlagen oder der Entwicklung neuer Techniken immer Verzögerungen auftreten könnten.

"Tesla liefert, hält sich aber selten an die versprochenen Zeitpläne", sagte Tyndall. "Ob es nun an zu ehrgeizigen Zeitplänen liegt oder an Verzögerungen bei Lizenzen und Anträgen für die Gigafactory, Produktionsverzögerungen scheinen zur Norm zu werden."

Von den 42 Analysten, die die Aktie untersucht haben, raten zehn zum Kauf, fünf bewerten sie mit Outperform, 21 mit Halten, drei mit Underperform und drei mit Verkaufen. Ihr mittleres Kursziel von 237,35 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 7,9 Prozent.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion