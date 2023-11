Betano / Kaizen Gaming großer Gewinner bei EGR Awards 2023

Berlin (ots) - Kaizen Gaming wird in fünf von zehn Kategorien bei den EGR Awards

2023 ausgezeichnet.



Kaizen Gaming ist der ganz große Gewinner bei den EGR Awards 2023. Als Sieger in

fünf von zehn Kategorien untermauert Kaizen Gaming, die Muttergesellschaft von

Betano, seine Position als Top-Anbieter in der iGaming-Branche. Die Gewinner

wurden im Verlaufe der Preisverleihung in London am 26. Oktober bekanntgegeben.



Innerhalb der iGaming-Branche gelten die EGR Awards als prestigeträchtigste

Auszeichnung. Die hervorragenden Produkte und Dienstleistungen von Kaizen, mit

seinen Marken Betano und Stoiximan, wurden in fünf separaten Kategorien

gewürdigt: