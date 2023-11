BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Quartalszahlen und der Telefonkonferenz dazu auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Dies sei einer der zuversichtlichsten Calls des Konsumgüterherstellers seit langem gewesen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management sei überzeugt, dass die Consumer-Sparte die Talsohle durchschritten habe. Zudem dürfte sich auch die Nachfrage nach Klebstoffen nach und nach verbessern. Nun fehle es noch an Beweisen für eine Trendwende bei den Volumina./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 10:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 69,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m