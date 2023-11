JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Quartalszahlen und höheren Zielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft liege über den Erwartungen, schrieb Analystin Molly Wylenzek am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe der Konsumgüterhersteller die Jahreszielspannen nach oben hin eingeengt, was die Konsensschätzungen stützen sollte. Der Markt dürfte das aber nicht belohnen, solange eine bessere Absatzentwicklung nicht absehbar sei./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 02:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 69,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Molly Wylenzek

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m