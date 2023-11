BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 99 dänischen Kronen belassen. Es gebe genug Gründe, um mit Blick auf den Windkraftanlagenhersteller vorsichtig zu sein, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vestas habe sich in einer schwierigen Lage besser als die Wettbewerber geschlagen, aber das Risikoprofil von Vestas sei sehr herausfordernd./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 01:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 22,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m