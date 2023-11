HEALWELL AI erwirbt Beteiligung und gründet strategische Allianz mit „doctorly“, um HEALWELLs klinische Entscheidungsunterstützung auf den europäischen Markt zu bringen

- HEALWELL hat sich im Rahmen einer vor kurzem abgeschlossenen neuen Finanzierungsrunde der Firma doctorly GmbH („doctorly“) eine strategische Beteiligung an dieser Firma gesichert. doctorly ist ein innovativer Anbieter von umfassenden Softwarelösungen für das Praxismanagement mit Sitz in Deutschland.

- Deutschland ist der größte Gesundheitsmarkt in Europa und bietet als wichtiger Standort für Innovationen im Gesundheitswesen eine wirtschaftliche Chance für die Expansionspläne von HEALWELL.

- In der ersten Jahreshälfte hat die Firma WELL Health Technologies Corp., HEALWELLs größte Aktionärin, zusammen mit ihrem strategischen Investor Horizons Ventures Anteile an doctorly erworben.

TORONTO, ONTARIO, 9. November 2023 / IRW-Press / – HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX), ein auf Datenwissenschaft und KI spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich, den Erwerb einer strategischen Beteiligung an der Firma doctorly GmbH („doctorly“) bekannt zu geben. doctorly ist ein Anbieter von Softwarelösungen für das medizinische Praxismanagement mit Firmensitz in Deutschland. Mit dieser Partnerschaft sichert sich HEALWELL den Einstieg in den europäischen Markt für Gesundheitstechnologie.

doctorly ist ein Startup-Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, das eine cloudbasierte und regulierungskonforme Praxismanagement-Software entwickelt hat, um die Arbeitsweise von Arztpraxen völlig neu zu definieren. HEALWELL hat seine Anteile gemeinsam mit einem Konsortium aus Risikokapitalgebern erworben, dem auch die Firmen Simon Capital und Geschwister Oetker Beteiligungen angehören. Diese Finanzierungsrunde kam zustande, nachdem die Firma WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) als größter Aktionär von HEALWELL zusammen mit einem Anlegerkonsortium – bestehend aus den Firmen Horizons Ventures, The Delta Force AG, Speedinvest, UNIQA Ventures, Calm Storm und Seedcamp – bereits im März 2023 Anteile an doctorly erworben hatte.