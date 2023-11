LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio beobachtet nach einem schwierigen Sommer eine Trendwende. Die Preise für Biodiesel seien gestiegen, die Rohstoffkosten gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner Zahlen für das erste Geschäftsquartal in Leipzig mit. Zudem steigerte Verbio in den drei Monaten bis Ende September seine Produktion von Bioethanol, hier sanken jedoch die Absatzpreise. An das starke Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum konnte der Konzern insgesamt nicht anknüpfen. Das Management bestätigte die Jahresprognose.

Die Aktien von Verbio erlebten durch das Zahlenwerk eine kleine Erholung in diesem für sie bisher tristem Börsenjahr. Der Titel stieg zuletzt am frühen Nachmittag über knapp 11 Prozent an und notierte bei 33,42 Euro, nachdem die Papiere jüngst unter 30 Euro auf den tiefsten Stand seit März 2021 gefallen waren. Die Bilanz im Börsenjahr 2023 ist mit minus 45 Prozent mehr als trist, die Aktie zählt damit zu den größten Verlierern im SDax .