Markt für gebrauchte E-Autos wächst spürbar / ADAC Check Zunehmendes Angebot und sinkende Neuwagenpreise zeigen Auswirkungen / Beim Kauf wichtige Hinweise beachten

München (ots) - Wer schnell und ohne lange Lieferzeit auf ein Elektroauto

umsteigen möchte, sollte den Gebrauchtwagenmarkt genau im Blick haben, denn

E-Autos werden auch dort zur echten Alternative. Durch die starke Zunahme bei

den Neufahrzeugen und der Modellvielfalt in den letzten Jahren steigt die Zahl

der angebotenen jungen Gebrauchten (v. a. Leasing-Rückläufer) in den gängigen

Verkaufsportalen spürbar an. Mit diesem steigenden Angebot, der Entspannung bei

den Lieferzeiten und teils gesunkenen Neuwagenpreisen für E-Autos geht nun der

Preis für gebrauchte Elektroautos laut DAT-Liste spürbar zurück.



So konnten beispielsweise für einen zwei Jahre alten Tesla Model 3 (Standard

Range Plus) im Herbst 2022 noch 38.550 Euro aufgerufen werden, aktuell steht das

Auto mit knapp 31.900 Euro in der Liste (minus 17 Prozent). Der Preis für einen

zwei Jahre alten VW ID.3 (Pro S) sank in einem Jahr von 33.100 Euro auf nun

28.850 Euro (minus 13 Prozent). Beim Hyundai Kona (Trend 64 kWh) ging der

Listenpreis gar von 35.050 Euro auf 27.400 Euro zurück (minus 22 Prozent).