Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch die UBS Group AG

Sibanye-Stillwater hat, wie in Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes vorgeschrieben, die erforderliche Mitteilung bei der Kommission für Übernahmekontrolle eingereicht.

Der Board of Directors von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von der UBS Group AG erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen dementsprechend wahr sind und nichts ausgelassen wurde, was die Bedeutung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beeinflussen könnte.

