Sparda-Bank Hamburg eG erhält Deutschen Fairness-Preis 2023 (FOTO) Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv in einer repräsentativen Studie die Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden untersucht. Im Mittelpunkt der Umfrage standen die Bereiche Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. Die Sparda-Bank Hamburg wurde als Branchensieger mit dem Deutschen Fairness-Preis 2023 ausgezeichnet.



Das Thema "Fairness" zählt für die Sparda-Bank Hamburg, die in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen feiert, seit jeher zu den zentralen Grundwerten. Mit fairen Konditionen und einer transparenten Beratung stellt die Bank passend zu ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag die Bedürfnisse der Mitglieder in den Mittelpunkt ihres Handelns. Die hohe Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden wurden der Bank nun von unabhängiger Seite erneut bestätigt: Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv haben die Sparda-Bank Hamburg als Gesamtsieger in der Branche der Genossenschaftsbanken mit dem Deutschen Fairness-Preis 2023 ausgezeichnet.