FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat das geplante Strompreispaket der Bundesregierung als nicht ausreichend kritisiert. "Das jetzt vorgestellte Paket greift zu kurz und kann darum allenfalls ein Anfang sein", sagte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, am Donnerstag. Ein Teil des Pakets verlängere schlicht bestehende Maßnahmen wie Strompreiskompensation oder gleiche bereits beschlossene Verschlechterungen wieder aus. "Mit diesen Maßnahmen werden keine Verbesserungen erzielt, aber weitere Verschlechterungen verhindert", sagte Kerner.

Lediglich die geplanten Subventionen der Netzentgelte bringe eine wirkliche Entlastung. "Die reicht aber nicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrien zu retten." Gewerkschaften hatten den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für einen Industriestrompreis unterstützt.

Das so genannte Strompreispaket hat mehrere Teile. So soll unter anderem neben einem bereits beschlossenen Zuschuss zu den Netzentgelten, die Teil des Strompreises sind, die Stromsteuer für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf den in der EU zulässigen Mindestwert gesenkt werden. Die geplante Senkung soll zunächst für die Jahre 2024 und 2025 gesetzlich geregelt werden./mar/DP/men