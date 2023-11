Deloitte-Studie Women @ Work 2023 Mangelnde Bezahlung und zu wenig Flexibilität sind Top-Gründe, warum Frauen ihre Jobs wechseln

Berlin (ots) - Die Überlastung deutscher Arbeitnehmerinnen ging im vergangenen

Jahr stark zurück - das wirkt sich positiv auf ihre Work-Life-Balance aus.

Dennoch: Mangelnde Bezahlung und unzureichende Flexibilität veranlassen viel

mehr Frauen als in den Vorjahren, ihren Arbeitgeber zu wechseln.



- Der Anteil berufstätiger Frauen, die sich ausgebrannt fühlen, sinkt in

Deutschland im Vorjahresvergleich von 42 auf 20 Prozent.

- Hybride Arbeitsansätze spielen sich ein: Frauen in diesen Modellen fühlen sich

inzwischen seltener ausgeschlossen.

- Jede sechste Arbeitnehmerin in Deutschland hat im vergangenen Jahr ihren Job

gewechselt. Die Gründe: mangelnde Bezahlung und zu wenig Flexibilität.