EUR/USD in Seitwärtsbewegung

Zuvor hieß es im Insight: "Die Schwäche am 50er-EMA warnt vor doch erneut fallenden Kursen. Bisher konnte die bullische Vorwochenkerze nicht bestätigt und kein Durchbruch über den 50er-EMA erreicht werden. Es bietet sich eine Short-Position im EUR/USD im Bereich um den 50er-EMA an. (...) Das hat bisher auch gepasst. Das Währungspaar ist wieder nach unten abgeprallt und könnte nun auch vor einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Wochenchart stehen. In diesem Fall würde sich die Lage weiter eintrüben und ein erneuter Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 1,050 USD wahrscheinlich werden. Solange der 50er-EMA im Wochenchart hält, ist mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Position ist gut im Rennen."

Das gilt weiterhin, wobei die erste Anlaufmarke unter dem 50er-EMA im Bereich des 10er-EMA liegt. Im Bereich des 10er-EMA könnte es dann wieder zu einem Abprall nach oben kommen. Erst mit einem Durchbruch unter den 10er-EMA wäre das Kursziel der Short-Position an der Unterstützung bei 1,050 US-Dollar die nächste Anlaufmarke. Der Stopp der Short-Position sollte bei einem erneuten Kursrücklauf schnell auf Einstand nachgezogen werden.