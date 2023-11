SHANGHAI, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- CMG-News - Unter dem Motto „Schritt für Schritt für eine grüne und geteilte Zukunft" (Step by step, for a green and shared future) ist Siemens Energy mit seinen vielfältigen und modernen Produkten, Technologien und Lösungskonzepten auf der sechsten Internationalen Importmesse Chinas (CIIE) vertreten, die vom 5. November bis 10. November in Shanghai stattfindet. Die Exponate umfassen fast alle Energie-Wertketten, darunter Stromerzeugung bei kohlenstoffarmer Emission, Energieübertragung und -lagerung sowie Entkarbonisierung der Industrien. Produkte, wie die Energy Landscape Simulation, die Gas-Turbine SGT-9000HL und der Hydrogen solutions Silyzer 300, feierten dabei ihre China-Premiere.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer