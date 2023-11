Newgen wurde im Oktober 2023 zum vierten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Low-Code-Anwendungsplattformen für Unternehmen gelistet

NEU-DELHI, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, ein globaler Anbieter von Plattformen für die digitale Transformation, wurde im Bericht des Gartner Magic Quadrant 2023 für Low-Code-Anwendungsplattformen für Unternehmen gewürdigt. Newgen wurde zum vierten Mal in Folge als Nischenanbieter positioniert. In dem Bericht wurden 17 Anbieter von Low-Code-Anwendungsplattformen analysiert.

Gartner zufolge „werden Low-Code-Anwendungsplattformen (LCAPs) verwendet, um benutzerdefinierte Anwendungen schnell zu entwickeln und auszuführen, indem sie die Verwendung von Programmiersprachen abstrahieren und minimieren. LCAPs für Unternehmen sind eine Untergruppe dieses Marktes, die sich an ein breiteres Spektrum von Entwicklerpersönlichkeiten richtet – insbesondere an Unternehmensentwickler – und Funktionen bietet, die für die Bereitstellung und Wartung von Anwendungen in mittelgroßen und großen Unternehmen unerlässlich sind. LCAPs bilden die Grundlage für eine breite Palette von Anwendungstypen, Anwendungskomponenten und Prozessautomatisierung."

„Agilität und Kundenorientierung haben bei Newgen schon immer Priorität gehabt. Wir glauben, dass diese Anerkennung von Gartner unsere konsequenten Bemühungen, Unternehmen in die Lage zu versetzen, komplexe Geschäftsprozesse zu automatisieren und Inhalte in großem Umfang zu verwalten, weiter bestätigt. Newgen ist ein Vorreiter bei der Modernisierung von Technologie-Stacks und nutzt innovative Tools und Frameworks wie Generative KI, OpenAPI, Mikroservices und intuitive Benutzeroberflächen (UI). Diese Investitionen haben es uns ermöglicht, die Anwendungsentwicklung schneller und intelligenter zu gestalten und so den sich wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen in einer sich schnell verändernden digitalen Landschaft gerecht zu werden", sagte Virender Jeet, CEO von Newgen Software.

Haftungsausschluss: Gartner befürwortet keine der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Handelsmarke der Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Newgen Software Technologies Limited

Newgen ist der führende Anbieter einer einheitlichen Plattform für die digitale Transformation mit nativer Prozessautomatisierung, Content-Services, Kommunikationsmanagement und KI/ML -Funktionen. Weltweit vertrauen erfolgreiche Unternehmen auf die branchenweit anerkannte Low-Code-Anwendungsplattform von Newgen, um komplexe, inhaltsgesteuerte und kundenorientierte Geschäftsanwendungen in der Cloud zu entwickeln und bereitzustellen. Vom Onboarding bis zu Serviceanfragen, von der Kreditvergabe bis zur Risikoprüfung und für viele weitere Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen ermöglicht Newgen eine einfache, schnelle und agile Lösung.

Weitere Informationen finden Sie auf www.newgensoft.com

Medienkontakt: swati.srivastava@newgensoft.com

Logo:https://mma.prnewswire.com/media/1836509/Newgen_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/newgen-wurde-im-oktober-2023-zum-vierten-mal-in-folge-im-gartner-magic-quadrant-fur-low-code-anwendungsplattformen-fur-unternehmen-gelistet-301982223.html