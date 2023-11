FRESH Insurance bringt Kfz-Schutz für bis zu fünf Fahrzeuge in einer Flatrate-Versicherung auf den Markt

München (ots) -



- Flatrate-Vertrag inklusive Kfz-Haftpflicht und Vollkasko ab 99,99 Euro pro

Monat

- Schutz gegen sechs weitere Alltagsrisiken in einer Versicherung

zusammengefasst

- Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Fahrrad-Vollkasko, Haustier sowie optional

Elektronik und Gegenstände mit abgedeckt

- Mit nur fünf Risikofragen bietet FRESH die schnellste Abschlussprozedur am

Markt

- Keine Rückstufung im Schadensfall



Der Münchner Assekuradeur FRESH Insurance hat als Premiere am deutschen

Versicherungsmarkt einen umfangreichen Kfz-Schutz in seine Flatrate-Versicherung

für die häufigsten Alltagsrisiken integriert. Ein einziger Versicherungsvertrag

deckt damit künftig auch die Kfz-Haftpflicht sowie eine Vollkaskoversicherung ab

- beides für bis zu fünf Fahrzeuge. In der innovativen FRESH-Versicherung zum

monatlichen Festpreis sind bereits enthalten: eine private

Haftpflichtabsicherung, Hausrat, Schutz bei Risiken wie Unfall, Haustier,

Fahrrad - sowie optional ein Schutz gegen Schäden im Bereich Elektronik und

Gegenstände.