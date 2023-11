STUTTGART (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister GFT Technologies hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut gesenkt. Damit trage man der Investitionszurückhaltung der Kunden Rechnung, teilte das auf die Digitalisierung von Banken und Versicherungen spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. So rechnet GFT 2023 mit einem Umsatz von 800 bis 810 Millionen Euro, jeweils zehn Millionen weniger als zuvor. Die Ergebnisprognose wurde hingegen bestätigt.

GFT hatte bereits im Sommer seinen Ausblick wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gesenkt. Im Vergleich zum 2022er-Umsatz von 730 Millionen Euro signalisiert das Unternehmen aber weiter deutliches Wachstum.